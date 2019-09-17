Son Dakika Haberleri: İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında
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İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

1 saat önce

İsrail halkı, erken genel seçimler için oy kullanmaya başladı.

İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında, System.String[]

İsrail halkı, erken genel seçimler için oy kullanmaya başladı.


İsrail halkı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri ve Filistin'in geleceği bakımından büyük önem taşıyan erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Sabah erken saatlerinde meclise yeni 120 milletvekilliyi belirlemek için sandık başına giden seçmen oy kullanmaya başladı. Hapishane ve hastane dışındaki merkezlerde seçim işlemi yerel saatle sabah 07.00'de başlayıp 22.00'de sona erecek. Ülkede 6 milyon 349 binden fazla seçmenin katılacağı seçimde 29 parti yarışacak. 2015'teki genel seçimlere katılım oranı yüzde 71.8 olurken bu yıl 9 Nisan'da yapılan genel seçimlerde bu rakam 68.4'te kalmıştı.


İsrail'de yarın yapılacak genel seçimler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışların kapatılacak. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkede genel seçimler nedeniyle bu gece yarısına kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze'nin geçiş noktalarının kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.


Trump: "İsrail'deki seçim çok önemli"


ABD başkanı Donlad Trump, İsrail'de yapılan seçimin çok önemli olduğunu açıkladı. Trump yaptığı açıklamada, "İsrail seçimi yakınlaştırıcı ve eşit olacak sonuçları ise ilginç olacak" ifadelerini kullandı. - TEL AVİV

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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