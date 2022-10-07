İsrail'de Lapid ve Gantz'a "Lübnan ile olası bir çatışmayı yönetme" yetkisi

İsrail'de Başbakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a Lübnan ile deniz sınırı anlaşmazlığının çözülememesi durumunda olası bir çatışmayı yönetme yetkisi verildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail kabinesi Lübnan ile arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığına ilişkin üç saatlik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İsrail'in kuzey sınırında gerilimin tırmanması durumunda Başbakan Lapid ve Savunma Bakanı Gantz'a "Lübnan ile çatışmayı yönetme yetkisi" tanındı.

Buna göre Bakanlar Kurulunun toplanmasına gerek kalmadan, Lapid ve Gantz'ın İsrail ve Lübnan arasındaki olası bir çatışmayı yönetmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda İsrail dış istihbarat servisi Mossad ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) başkanlarının yanı sıra diğer güvenlik yetkililerinin de yer aldığı bildirildi.

İsrail ve Lübnan arasındaki müzakerelerde son gelişmeler

İsrail ile Lübnan arasında deniz sınırı çizilmesine ilişkin ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerdeki olumlu hava son gelişmelerin ardından bozulmuştu.

İsrail Başbakanı Yair Lapid anlaşma taslağında Beyrut'un değişiklik taleplerini reddederken, İsrail Savunma Bakanı Gantz orduya "kuzey sınırında gerilime hazır olma" talimatı vermişti.

İsrail, "duba çizgisi" olarak isimlendirdiği hattın anlaşmaya "uluslararası deniz sınırının çizilmesi" şeklinde geçmesini istiyor. Buna karşın Lübnan anlaşmada bunun bir "uluslararası sınırın çizilmesi" değil, "sınırdaki çatışmanın sona ermesi" şeklinde yer almasını istiyor.

Ayrıca anlaşmanın son taslağında, Lübnan'ın Kana doğal gaz sahasında Total şirketiyle çalışacağı, İsrail'in buradan elde edilecek gelirlerden alacağı payı Total şirketiyle müzakere etmesi öngörülüyordu. Ancak, yerel basına konuşan İsrailli bir siyasi kaynağa göre, Lübnan'ın İsrail'in Total şirketiyle yapacağı müzakerelere katılmak istediği ve bu müzakerelerde onay hakkı istediği kaydedilmişti.

İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan dolaylı müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, arabulucu ABD'li diplomat Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.

Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

Lübnan ve İsrail, deniz sınırının çizilmesi konusunda 2 Ekim'de ABD'den gelen "yazılı teklifi" teslim aldıklarını açıklamıştı.

Lübnan, ABD'den gelen yazılı teklife 4 Ekim'de "bazı değişikliklerin talep edildiğini" içeren bir yanıt verildiğini duyurmuştu.