İsrail mahkemesinden Filistinli STK Müdürü Halebi'ye 12 yıl hapis cezası

İsrail'de mahkeme, 6 yıldır tutukluluğu devam eden Avustralya merkezli World Vision International (WVI) sivil toplum kuruluşunun (STK) Gazze Şubesi Müdürü Muhammed el-Halebi'yi Hamas'a yardım etmek suçlamasıyla 12 yıl hapse mahkum etti.

Filistin Esirler Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Halebi, altı yıldır devam eden tutukluluğunda 171. duruşma için İsrail'in Birüsseba kentinde hakim karşısına çıktı.

Açıklamada, "Halebi, yıllardır devam eden baskı ve işkenceyle hakkındaki suçlamaları kabul etmeye, davayı sonlandırmak için bir anlaşmaya zorlandı. Ancak, Halebi bu girişimlere karşı koydu ve sonunda mahkeme kendisini mahkum etmeyi tercih etti." ifadeleri yer aldı.

İsrail mahkemesi, Halebi'ye Hamas'a yardım etmek suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası verdi.

2016'da tutuklanmıştı

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, Ağustos 2016'da yaptığı yazılı açıklamada, Halebi'nin "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na mali destek sağladığı" iddiasıyla 15 Haziran'da gözaltına alındığını duyurmuştu.

Soruşturma neticesinde Halebi'nin insani yardım kuruluşunun kaynaklarından Kassam Tugayları'na mali destek sağladığının ve kuruluşun bütçesini bunun için kullandığının ortaya çıktığı iddia edilmiş, Halebi'nin yardım kuruluşunun yıllık bütçesinin yaklaşık yüzde 60'ını Hamas'a aktardığı öne sürülmüştü.

Avustralya merkezli WVI, bu dönemde yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Halebi'ye yönelik suçlamalarının gerçekliğine ilişkin delil bulunamadığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Kasım 2020'de yaptığı açıklamada, Halebi'nin derhal serbest bırakılması için İsrail'e çağrıda bulunmuştu.

Avustralya Dışişleri Bakanlığı da Mart 2021'de yaptığı açıklamada, WVI için yaptığı inceleme sonucu, Halebi'ye yönelik suçlamaların "doğru olmadığını", mevcut delillerin "Halebi'nin Hamas'a yardım ettiğini göstermediğini" duyurmuştu.

WVI, kendisini, "din, ırk ve millet gözetmeksizin dünyada çocuk, kadın ve toplumlar için çalışan uluslararası Hristiyan bir kuruluş" olarak tanımlıyor.