Son Dakika Haberleri: İsrail'de meclisin feshedilmesi oylandı

İsrail'de meclisin feshedilmesi oylandı

4 saat önce

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisin feshedilmesi için sunduğu tasarı, 43 hayır oyuna karşı 65 evet ile kabul edildi.

İsrail'de meclisin feshedilmesi oylandı, System.String[]
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisin feshedilmesi için sunduğu tasarı, 43 hayır oyuna karşı 65 evet ile kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:13 
İsrail, Ekonomi
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