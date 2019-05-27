İsrail'de meclisin feshedilmesi oylandı
4 saat önce
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisin feshedilmesi için sunduğu tasarı, 43 hayır oyuna karşı 65 evet ile kabul edildi.
İsrail
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:13
'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un meclisin feshedilmesi için sunduğu tasarı, 43 hayır oyuna karşı 65 evet ile kabul edildi.
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