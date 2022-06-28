İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

28.06.2022 10:15
İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail'de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın bu hafta Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ???????

YORUMLAR
500
Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi Aykut Erdoğdu eski eşinin paylaştığı videolarla gündeme gelmişti! CHP'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması İsrail'den, 'Hamas'ın elindeki esirleri kurtarma çabalarını sürdüreceğiz' açıklaması
Kaynak: AA

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:56 Bakan Koca, 'Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz' sözlerine açıklık getirdi!
09:53 Yaşamını yitiren Cüneyt Arkın'ın, Fatma Girik'in cenazesinde bu sözleri söylemişti: Bekle beni, geliyorum
09:52 Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı! Efsane isim Cüneyt Arkın kimdir?
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
09:12 Manchester City'nin yıldızı Foden'ın telefonunu karıştıran sevgilisi ipleri gerdi! Yaşadıkları tartışma sonucu plajdan kovuldular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement