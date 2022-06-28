İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

Kaynak: AA

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı - Son Dakika

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