Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu'dan muhalifi Gantz'a hükümet kurma teklifi
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İsrail'de Netanyahu'dan muhalifi Gantz'a hükümet kurma teklifi

2 saat önce

İsrail'de kesin kazananı olmayan seçimlerin ardından sağcı Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, parlamentoda kendisiyle aynı sayıda sandalye alan rakibi eski general Benny Gantz'a çağrıda bulunarak koalisyona davet etti. Gantz'ın açıklama yapması bekleniyor.

İsrail'de Netanyahu'dan muhalifi Gantz'a hükümet kurma teklifi, System.String[]

İsrail'de kesin kazananı olmayan seçimlerin ardından sağcı Likud Partisi lideri ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, parlamentoda kendisiyle aynı sayıda sandalye alan muhalif rakibi eski general Benny Gantz'a çağrıda bulunarak koalisyona davet etti.


"Benny, hemen bugün geniş tabanlı bir birlik hükümeti oluşturmalıyız. Milletimiz bizden sorumluluk almamızı ve iş birliği yapmamızı bekliyor" diyen Netanyahu arzuladığı sağ hükümetin oluşamayacağını anladığını kaydetti.

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Hükümet, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:15 
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