İsrail'de Netanyahu-Gantz hükümeti karşıtı gösteri - Son Dakika

İsrail'in Tel Aviv kentinde yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.
Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki habere göre, "İsrail'de Kalite Yönetimi Hareketi"nin Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda düzenlediği gösteriye yüzlerce İsrailli katıldı.
"İsrail utanç duyuyor" sloganıyla düzenlenen gösteride Netanyahu-Gantz liderliğindeki koalisyon hükümeti protesto edildi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, perşembe günü, Netanyahu'yu resmi olarak hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı partileri çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, yeni hükümetin 13 Mayıs'ta mecliste yemin ederek göreve başlayacağını duyurmuştu.