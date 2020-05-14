İsrail'de Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kuracağı koalisyona karşı gösteriler devam ediyor.

Netanyahu ve Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına karşı çıkan göstericiler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde protesto için toplandı.

Çok sayıda farklı grubun ortaklaşa düzenlediği gösteride, Başbakan Netanyahu'nun fotoğrafının yer aldığı "suç bakanı" yazılı pankartın yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakına karşı mesajların yer aldığı afişler açıldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride protestocular, sık sık Netanyahu'yu istifaya çağıran sloganlar attı.

Polis ile göstericiler arasında arbede

Göstericilerin, güvenlik barikatlarını aşarak Meclise girmeye çalışması üzerine polis ile grup arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Protestoya destek veren Hely Michael, Netanyahu ile Gantz'ın kuracağı koalisyonun "şişirilmiş" bir hükümet olduğunu ve çok sayıda bakanlığa yer verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Netanyahu ile Gantz'ın İsrail'de yaşananlardan haberdar olmadığını ifade eden Michael, "Ülkede 1 milyondan fazla işsiz var. Her 5 işçiden biri işsiz. (Hükümet) Sadece kendi maaşlarını artırıyorlar ve bu gerçekten çok üzüntü verici. Üstlendikleri görevlerin bu ülkeyi daha iyi bir yer yapabileceğini görmüyorlar. Sadece kendilerini zengin etmeye çalışıyorlar." dedi.

"Netanyahu sadece kendi geleceğini düşünüyor"

Michael, Netanyahu'nun sadece kendi geleceğini düşündüğünü belirterek, "Bu ülkenin bir vatandaşı olarak bu hükümetin bizim için değil de bize karşı çalıştığını, sadece Netanyahu'nun çıkarlarına hizmet ettiğini hissediyorum. Netanyahu bugünlerde mahkemeye çıkmak istemiyor, ilerde başka bir isteği olacak." diye konuştu.

Netanyahu ile Gantz'ın kuracağı koalisyon hükümetinin üyeleri bu akşam yemin ederek göreve başlayacaktı, ancak İsrail Başbakanı'nın talebi doğrultusunda tören pazara ertelendi.

İsrail basını, Netanyahu'nun partisi Likud'un bazı milletvekillerinin kendilerine önerilen bakanlıkları beğenmediğini, bu nedenle parti içinde yaşanan rahatsızlıktan dolayı yemin töreninin ertelendiğini aktardı.