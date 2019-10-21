Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek
Son Dakika Dünya İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek

İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek

28 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti. Rivlin ise, koalisyonu kurma görevini Rivlin Benny Gantz'a vereceğini duyurdu.

İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.


Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti.

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Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:18 
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Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti
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