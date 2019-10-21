İsrail'de Netanyahu hükümeti kuramadı, rakibi Benny Gantz görevlendirilecek
28 dakika önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti. Rivlin ise, koalisyonu kurma görevini Rivlin Benny Gantz'a vereceğini duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.
Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Rivlin'e iade ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:18
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