İsrail'de Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden erken seçim gündemde - Son Dakika

İsrail'de Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden erken seçim gündemde

21.12.2020 21:15
İsrail'de Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden erken seçim gündemde, System.String[]

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında 2020 bütçesinin Meclisten geçirilmesi için yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı arasında 2020 bütçesinin Meclisten geçirilmesi için yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması nedeniyle erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Gantz, Mecliste yarın akşam yapılması planlanan 2020 bütçe oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi için Başbakan Netanyahu'ya 5 maddelik bir talep listesi iletti.

Bu talep listesinde, 2020 bütçesinin yanı sıra 2021 bütçesinin de Meclisten geçirilmesi ve Adalet Bakanı Avi Nissenkorn'un görevine devam etmesi gibi maddeler yer aldı.

Yerel basın, Gantz'ın, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, Netanyahu'nun söz konusu talepleri kabul etmemesi halinde ülkenin yeniden erken seçime gideceğini söylediğini aktardı.

Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud ise Gantz'ın önerilerini kabul etmeyeceğini duyurdu.

Netanyahu ile Gantz, mayıs ayında koalisyon hükümetini kurmasına rağmen, iki ortak arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi Meclis oylamasından geçirilememiş ve oylama ertelenmişti.

Netanyahu'dan erken seçim sinyali

İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile yaptığı basın toplantısında Netanyahu, erken seçim tartışmalarına değindi.

Erken seçim istemediğini ancak koalisyon ortağı Gantz'ın uzlaşmayı reddettiğini ileri süren Netanyahu, "Gereksiz seçimlerden kaçınmak için çok çalıştık. Mavi-Beyaz ile anlaşmalar yaptık. Ne yazık ki, parti içindeki iç baskı nedeniyle Benny Gantz (anlaşmadan) vazgeçmeye karar verdi ve bu da ülkeyi yeni tip koronavirüs krizinin zirvesinde gereksiz seçimlere sürüklüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun partisi Likud ile Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz'ın, dün, en geç yarın yapılması gereken 2020 bütçesi oylamasının ileri bir tarihe ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardığı duyurulmuştu.

Yarın gece yarısına kadar 2020 bütçesi Meclis oylamasında geçmez veya bütçe oylaması ileri bir tarihe ertelenmezse İsrail, 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.

Adalet Bakanı, Koalisyon, Başbakan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden erken seçim gündemde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapan Ferdi Kale tutuklandı Beşiktaş-Galatasaray derbisi 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak Hızla yayılıyor! Mutasyona uğrayan koronavirüs türü Ukrayna'ya da sıçradı Son Dakika: Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 254 kişi vefat etti, 19 bin 103 yeni vaka tespit edildi Hamza Yerlikaya'dan hakkındaki sahte diploma iddialarına yanıt! Belgelerin fotoğraflarını paylaştı Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı Kızıyla ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düşen Coşkun Sabah'ın olay röportajının ses kayıtları yayınlandı         
20:40
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok         
19:39
Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın eşi: Rapordan sonra kocamın oğlumu öldürdüğünden şüphelendim         
19:01
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor         
14:26
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 21:37:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de Netanyahu ile Gantz arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeniden erken seçim gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei