Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2) - Son Dakika

Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2)

Son dakika haberi... Protestoculardan görüntüler Polisin gruptaki bazı kişileri gözaltına alması KUDÜS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

Protestoculardan görüntüler

Polisin gruptaki bazı kişileri gözaltına alması KUDÜS - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilen karantinaya rağmen Başbakan Binyamin Netanyahu karıştı gösteriler devam ediyor.

Ülkenin farklı bölgelerinden konvoylar halinde gelen binlerce gösterici Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplandı.

Hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle başbakanı istifaya davet eden göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganları attı.

Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, "Demokraside hasta olmak diktatörlükte sağlıklı olmaktan iyidir" yazılı pankart dikkati çekti.

Gösterinin yapılacağı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, göstericilerin sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık anons yaptı.

Bazı göstericilerin sosyal mesafe kurallarına uymak için yanlarında şerit getirdiği göze çarptı.

İsrail'de 4 ayı aşkın süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.

İsrail kabinesi, karantinayı gerekçe göstererek protestoların sınırlandırılmasını istemiş ancak Meclis bunu reddetmişti.

Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2)
Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2)
Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2)
Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2)

Yolsuzluk, Başbakan, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 21:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Netanyahu karşıtı gösteriler tüm hızıyla sürüyor (2) - Son Dakika

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