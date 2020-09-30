İsrail'de Netanyahu karşıtı gösterilere kısıtlama getirildi - Son Dakika

İsrail Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çerçevesinde alınan, karantina boyunca protestoların sınırlandırılması için hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Sabah erken saatlerde kabul edilen tasarıyla, karantina boyunca halk protesto için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaktaki gösteriye katılabilecek.

Bu kararla, 4 ayı aşkın süredir Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde haftalık devam eden Netanyahu karşıtı gösterilere şehir dışından ve kentin uzak bölgelerinden protestocuların katılmasının engellenmesinin önü açıldı.

İsrailli muhalifler, protestolara kısıtlama getirilmesinin ülke demokrasisine zarar verdiği ve Kovid-19 bahane edilerek Netanyahu'nun politik çıkarlarına hizmet edildiğini dile getirerek karara tepki gösterdi.

Netanyahu hükümeti, geçen hafta da protestolara kısıtlama getirilmesi kararı almış ancak Meclisin onay vermemesi nedeniyle bu girişim boşa çıkmıştı.

İsrail'de 4 aydan uzun süredir, Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyordu.