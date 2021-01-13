İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor - Son Dakika

İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor
13.01.2021 11:29
Göstericilerin koşması Göstericilerin slogan atması Pankart detayları Güvenlik önlemi detayları Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Batı...
Göstericilerin koşması
Göstericilerin slogan atması
Pankart detayları
Güvenlik önlemi detayları
Polisle göstericiler arasında yaşanan arbede İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılandığı davanın duruşmasının Kovid-19 karantinası nedeniyle ertelenmesini protesto eden İsrailliler, Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı yakınında toplandı. Göstericiler Netanyahu'yu istifaya çağırdı.
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