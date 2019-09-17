Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu liderliğindeki sağ blok koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamadı
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İsrail'de Netanyahu liderliğindeki sağ blok koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamadı

1 saat önce

İsrail'de genel seçimler için yapılan oylamanın ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok koalisyon hükümetini kuracak çoğunluğu elde edemedi.

İsrail'de Netanyahu liderliğindeki sağ blok koalisyonu kuracak çoğunluğa ulaşamadı, System.String[]

İsrail'de genel seçimler için yapılan oylamanın ardından yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok koalisyon hükümetini kuracak çoğunluğu elde edemedi.

İsrail'de bu yıl ikinci kez gerçekleşen genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işlemi bittikten sonra yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok parlamentoda hükümeti tek başına kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi. Anketler, hükümeti tek başına kurmak için en az 61 sandalyeye sahip olması gereken Netanyahu'nun 54 ile 57 sandalye elde edebileceğini ön gördü. 31 partinin yarıştığı seçimde ilk sonuçlarına göre ise Likud ve Mavi-Beyaz İttifak'ın başabaşa gittiği kaydedildi.

İsrailliler bu sabah 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere seçim için 6 ay içinde ikinci kez sandığa gitti. Oy kullanma işlemi sabah 07.00'dan akşam 22.00'a kadar devam etti.

(İHA)

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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