Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon kurma çağrısını Gantz reddetti
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İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon kurma çağrısını Gantz reddetti

1 saat önce

İsrail'de son 6 ayda ikinci kez düzenlenen genel seçimlerden zayıflayarak çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son koalisyon çağrısına rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'dan ret yanıtı geldi.

İsrail'de Netanyahu'nun koalisyon kurma çağrısını Gantz reddetti, System.String[]

İsrail'de son 6 ayda ikinci kez düzenlenen genel seçimlerden zayıflayarak çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son koalisyon çağrısına rakibi Mavi Beyaz İttifakı'nın lideri Benny Gantz'dan ret yanıtı geldi.


Pazarlık masasına en son pazar günü oturan iki taraf müzakerelerden bir sonuç alamamış ve durumdan dolayı partiler birbirlerini suçlamıştı. Toplantıların ardından Netanyahu hükümetin kurulması için son bir efor sarfederek rakibi Gantz ile hafta içi bir görüşme yapma çağrısında bulunmuştu. Mavi ve Beyaz İttifakı da geniş katılımlı bir koalisyon için "ellerinden geleni yapacaklarını" dile getirmişti.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:31 
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