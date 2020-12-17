İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu - Son Dakika

İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu

17.12.2020 14:01
İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan istifa eden Milletvekili Gideon Saar, yeni parti kurmak için gereken resmi başvuruyu yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan istifa eden Milletvekili Gideon Saar, yeni parti kurmak için gereken resmi başvuruyu yaptı.

Likud'da geçen yıl aralık ayında yapılan başkanlık seçiminde Netanyahu'ya rakip olan ancak yarışı büyük farkla kaybeden Saar'ın liderliğindeki parti resmen kuruldu.

"Yeni Umut-İsrail için Birlik" adı verilen partinin tüzüğünde, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin desteklenmesi ve yargı reformu gibi vaatler dikkati çekiyor.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözüme karşı olmasıyla bilinen Saar'ın, parti tüzüğüyle İsrail'de giderek artan sağ seçmene göz kırptığı yorumları yapıldı.

Ülkede yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre, muhtemel bir seçimde Yeni Umut'un Netanyahu liderliğindeki Likud'un ardından ikinci parti olacağı ve 120 sandalyeli Meclise 21 milletvekili göndereceği tahmin ediliyor.

Benjamin Netanyahu, Milletvekili, İstifa, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti
Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı Pakistan'ın Peşaver şehitleri Ankara'da düzenlenen törenle anıldı         
13:54
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor         
12:14
Seren Serengil, canlı yayında kendisine Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti         
12:02
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye yastıkla boğduğu iddia edilmişti! Suçlanan damat serbest bırakıldı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye yastıkla boğduğu iddia edilmişti! Suçlanan damat serbest bırakıldı         
11:11
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı         
10:35
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 14:05:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail'de Netanyahu'nun rakibi Saar, parti kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei