Netanyahu geri adım atı! Halkı sokaklara döken yargı düzenlemesi askıya alınacak - Son Dakika
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Netanyahu geri adım atı! Halkı sokaklara döken yargı düzenlemesi askıya alınacak

27.03.2023 10:05

İsrail'de bir süredir tartışmalı yargı düzenlemesine yönelik gösteriler devam ederken, Başbakan Netanyahu'nun Savunma Bakanı Gallant'ı görevden alması sabırları taşırdı. Dün akşam 600 binden fazla İsrailli sokağa inerken, Netanyahu ülke çapında eylemlere yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alınması kararını verdi.

İsrail'de Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmasının ardından ülkede olaylar çıktı. Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açtı.

SAVUNMA BAKANI'NIN GÖREVDEN ALINMASI SON NOKTA OLDU

İsrail'de halk haftalardır yargı reformu paketine karşı eylemler yaparken, bu yönde bir çağrı yapan Savunma Bakanı Gallant ise Başbakan Netanyahu tarafından görevden alındı. Bunun üzerine dün akşam yeniden yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. İsrail sokakları savaş alanına döndü.

İsrail'de Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi

NETANYAHU, GERİ ADIM ATMAYA HAZIRLANIYOR

Dünyanın gözü buradayken İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, sabah saatlerinde yargı düzenlemesini askıya aldığını açıklamayı planlıyor.

İsrail'de Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi

DÜZENLEME, YOĞUN ELEŞTİRİ ALMIŞTI

Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağı belirtilmişti. Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlemesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti.

İsrail'de Netanyahu'nun tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı bildirildi
Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım! Tartışmalı yargı düzenlemesi askıya alınıyor
Halkın sokağa indiği İsrail'de Başbakan Netanyahu'dan geri adım! Tartışmalı yargı düzenlemesi askıya alınıyor
Kaynak: AA
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Benjamin Netanyahu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu geri adım atı! Halkı sokaklara döken yargı düzenlemesi askıya alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu geri adım atı! Halkı sokaklara döken yargı düzenlemesi askıya alınacak - Son Dakika
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