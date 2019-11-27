Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL
Son Dakika Güncel İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL - Son Dakika

İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL

6 saat önce

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenlendi. "Netanyahu'nun yanındayız", "Netanyahu kar gibi beyaz ve temizdir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "sakın vazgeçme" sloganları attı.

İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL

Tel Aviv, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı
'5 kavanoz bal 100 lira' ifadesiyle ünlenen İncel'in soyulması davasında yeni gelişme Son seçim anketinde sadece iki parti baraj üstüne çıktı Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 14:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'de Netanyahu'ya destek gösterisi - TEL
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]