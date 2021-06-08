Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

İsrail'de 23 Mart 'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin , koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Yeni hükümet, güvenoyu alması halinde aynı gün yemin ederek göreve başlayacak.

Söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin milletvekili sayısı ise 62.

Lapid-Bennett koalisyonu, 120 sandalyeli Meclisten 61 milletvekilinin güvenoyunu alırsa İsrail'de 2009'dan bu yana başbakanlık görevini yürüten Netanyahu koltuğunu kaybedecek.

Meclis Başkanı Yariv Levin, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Naftali Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılacağını duyurdu.

İsrail 'de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu koltuğunda edecek muhalif partilerin kuracağı koalisyon hükümetinin güven oylamasının 13 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

Son Dakika › Güncel › İsrail'de Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin güven oylaması 13 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

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