İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

İsrail'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.



Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı.