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İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
6 saat önce
İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı
İsrail'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.
Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:01
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