İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı - Son Dakika Dünya

İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

6 saat önce

İsrail’de, Netenyahu’yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı

İsrail'de, Netenyahu'yu dışarıda bırakacak koalisyon hükümeti kurma çalışmaları hızlandı, System.String[]

İsrail'de seçimlerin adından hükümet kurma çalışmaları sürerken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın 'İsrail Evimiz Partisi', Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile laiklik konusunda önerilen koşulların yerine getirilmesi koşuluyla işbirliğine gidebileceğini açıkladı.


Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz ise önerilen koşulları kabul ettiğini açıkladı.

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Avigdor Liberman, Hükümet, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:01 
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