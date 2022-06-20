İsrail'de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika
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İsrail'de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

20.06.2022 13:12
İsrail'de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı

İsrail'de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

İsrail'de son ayların en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 202 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 124, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 908 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, 10 binin üzerine çıkan Kovid-19 vaka sayısı ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İsrail hükümeti nisan sonunda, enfekte kişi sayısındaki düşüşün ardından Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.???????

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Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de nisandan bu yana en yüksek Kovid-19 vaka sayısı - Son Dakika
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