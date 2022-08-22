İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi

22.08.2022 15:23
İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi

- İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi İsrail'in Lod kentinde öfkeli bir boğanın bankaya girmesi ile çalışanlar büyük panik yaşadı.

- İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi

TEL AVİV - İsrail'in Lod kentinde öfkeli bir boğanın bankaya girmesi ile çalışanlar büyük panik yaşadı.

İsrail'in Lod kentinde bulunan İsrail Bankası Bank Leumi'ye boğa girdi. Bankanın koridorlarında boğa ile karşılaşan çalışanlar panik yaşadı. Boğanın çıkarılması için sahibi bankaya çağrıldı. Lod Belediyesi, bir veterinerin sakinleştirmek için boğaya uyuşturucu iğne uygulandığını belirtti. Banka tarafından yapılan açıklamada, olayda hiçbir can ve mal kaybının yaşanmadığı ve boğanın yakalandığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde boğanın, bankanın otoparkı ve koridorlarında öfkeli şekilde koştuğu görüldü.

YORUMLAR
500
İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması İsrailli onlarca kuruluştan Tel Aviv yönetiminin kapattığı 7 Filistinli STK'ya destek açıklaması Açıklaması İsrail Savunma Bakanı, İran'la müzakere edilen nükleer anlaşmanın 'kötü' olduğunu söyledi İsrail Savunma Bakanı, İran'la müzakere edilen nükleer anlaşmanın 'kötü' olduğunu söyledi
Kaynak: İHA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Balotelli hakkında bomba iddia! Gelecek durağı İstanbul mu olacak?
14:50 Bakan Varank rakamlarla duyurdu! Türkiye, Avrupa'dan çok daha düşük fiyatta doğal gaz kullanıyor
14:52 Kene kabusu yeniden mi başlıyor? İki kişi KKKA hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
14:38 Otobüste panik! Kamyonete çarpıp bahçeye savruldu
14:30 Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden Darya Dugina cinayeti hakkında açıklama: Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi
14:25 Türkiye'nin 3. ittifakı resmen kuruldu: Sosyalist Güç Birliği
14:20 Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini Instagram hesabından paylaştı
14:29 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 6'lı masaya çağrısını yineledi: Mansur Yavaş'ı aday gösterin
13:59 Arap turistlerin Türk lirasını yerlere saçıp üzerinde dans ettiği görüntülere tepki yağdı
13:52 Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 15:23:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'de öfkeli boğa bankaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement