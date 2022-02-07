İsrail'de omurilik doku nakliyle felç tedavisinde farelerde yüzde 80 başarı sağlandı - Son Dakika

İsrailli bilim insanlarının, laboratuvar ortamında insan doku örnekleri ve hücrelerinden ürettikleri omurilik dokusunu kronik felçli farelere uyguladığı ve yüzde 80 başarı elde ettiği belirtildi.

Tel Aviv Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, araştırmanın Sagol Yenilenebilir Biyoteknoloji Merkezinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, bilim insanlarının, insan doku örnekleri ve hücrelerinden laboratuvar ortamında ürettikleri omurilik dokusunu kronik felçli farelere uyguladığı, 15'te 12 başarı elde ettiği ve doku uygulanan farelerin yürüyebildiği aktarıldı.

Deneylerde farelerin iki gruba ayrıldığı, yakın zamanda felç olanlarda yüzde 100 başarı sağlanırken, uzun süredir felçlilerdeyse yüzde 80 başarı elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bilim insanlarının, ABD İlaç ve Gıda Federasyonu ile görüştükleri, 3 yıldan kısa bir süre içinde insan deneylerine başlanabileceği ve bu çalışmanın kronik felçliler için ümit olabileceği aktarıldı.