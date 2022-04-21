İsrail'de önemli bazı kurumların web siteleri, siber saldırıya uğradı - Son Dakika
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İsrail'de önemli bazı kurumların web siteleri, siber saldırıya uğradı

21.04.2022 00:30
İsrail'de önemli bazı kurumların web siteleri, siber saldırıya uğradı

İsrail'de Havaalanları Kurumu'nun da aralarında bulunduğu bazı web sitelerinin, Iraklı Şii bir grubun siber saldırısına uğradığı belirtildi.

İsrail'de Havaalanları Kurumu'nun da aralarında bulunduğu bazı web sitelerinin, Iraklı Şii bir grubun siber saldırısına uğradığı belirtildi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, saldırıya uğrayan siteler arasında Ulaştırma Bakanlığına bağlı Havaalanları Kurumunun yanı sıra, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Kanal 9'un yer aldığı ifade edildi.

Havaalanları Kurumunun saldırı sonucu yerel saatle 21.00'de hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Kurumun işletim sistemlerinin saldırıya uğramadığı bilgisine yer verildi.

Saldırıyı, kendilerine "ALtahrea Team" adını veren İran destekçisi Iraklı Şii bir grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

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Saldırı, İsrail, Kamu, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de önemli bazı kurumların web siteleri, siber saldırıya uğradı - Son Dakika


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