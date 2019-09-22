Son Dakika Haberleri: İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a destek
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İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a destek

49 dakika önce

İsrail'de seçim sonrası hükümeti kurmak için Ortak Arap Listesi Bloku'nun desteğini alan Benny Gantz liderliğindeki ittifak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisine karşı üstünlük kurdu.

İsrail'de Ortak Arap Listesi Bloku'ndan Netanyahu'nun rakibi Benny Gantz'a destek, System.String[]

İsrail'de yapılan erken seçim sonrası kilit konuma yerleşen partilerinden Ortak Arap Listesi Bloku, Netanyahu'nun en büyük rakibi Benny Gantz liderliğindeki ittifaka desteğini açıkladı. Böylelikle Netanya'nun Likud partisinden 2 sandalye fazla çıkaran Benny Gantz'ın eli biraz daha güçlenmiş oldu.


İsrail'de 17 Eylül'de tekrarlanan erken seçim sonrası hiçbir partinin hükümeti kuracak çoğunluğu almaması nedeniyle "siyasi çıkmaz" yaşanıyor. Ülkede "Koalisyon hükümetine kim başbakanlık yapacak?" tartışması devam ediyor.

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İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:45 
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