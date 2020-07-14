- İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika

- İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

- İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı İsrail'de otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

- İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı

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TEL AVİV - İsrail'de otobüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı.

İsrail'in kuzeyindeki Nahariya kentinin doğusundaki Kabri kavşağında otobüs ve otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, Nahariya'daki Celil Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - İsrail'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 21 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika

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22:04
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19:33
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