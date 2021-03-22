İsrail'de parlamento seçimleri öncesi hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

İsrail'de yarın gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin hazırlıkları devam ederken, İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze arasındaki geçişler güvenlik nedeniyle askıya alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın 2020 bütçesini konusundaki fikir ayrılığı, parlamentonun feshedilmesine neden olmuştu. Parlamentonun feshedilmesinin ardından erken seçim kararı alınmıştı. Yarın halk bir kez daha sandık başına gidecek.

Parlamento seçimlerinin hazırlıkları devam ederken, İsrail ile işgal altında olan Batı Şeria ve Gazze arasındaki geçişler güvenlik gerekçesiyle askıya alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bu gece yarısı başlayacak olan geçiş kısıtlamasının yarın gece yarısına kadar devam edeceğini bildirdi. Geçişlere sadece sağlık sorunu gibi acil durumlarda izin verilecek. - TEL AVİV