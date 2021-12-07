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İsrail'de "Pegasus" skandalından sonra siber sistemlerin ihracatına denetim arttı - Son Dakika

İsrail'de "Pegasus" skandalından sonra siber sistemlerin ihracatına denetim arttı

07.12.2021 10:03
İsrail'de "Pegasus" skandalından sonra siber sistemlerin ihracatına denetim arttı

İsrail, ülkesindeki NSO Grup'un ürettiği Pegasus isimli casus yazılımı nedeniyle patlak veren uluslararası telefon izleme-dinleme skandalı üzerine siber güvenlik sistemi ihracatlarının denetimini artırdı.

İsrail, ülkesindeki NSO Grup'un ürettiği Pegasus isimli casus yazılımı nedeniyle patlak veren uluslararası telefon izleme-dinleme skandalı üzerine siber güvenlik sistemi ihracatlarının denetimini artırdı.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İhracatı Kontrol Kurumu, "son kullanıcı beyanı" koşullarını güncelleyerek denetimlerin sıkılaştırıldığını duyurdu.

Açıklamada, siber veya istihbarat sistemlerini almak isteyen devletlerin ihracat izni alabilmeleri için "son kullanıcı beyanını" imzalaması gerektiği belirtildi.

İsrail'in siber sistem ihracatında önceden uyguladığı denetimin güncellendiği aktarılırken, siber sistemlerin "sadece hükümetlere ve özellikle araştırma, soruşturma, terör, suçun önlenmesi" amacıyla satıldığı savunuldu.

Güncellenmiş beyanda terör tanımı yapılırken, siber sistemlerin kullanılamayacağı yönlerin açıkça ifade edildiği ve beyana uyulmaması halinde, sistemin sınırlandırılabileceği ya da tamamen durdurulabileceği aktarıldı.

NSO'nun Pegasus casus yazılımı

Uluslararası Af Örgütü ve uluslararası gazeteciler konsorsiyumu Forbidden Stories iş birliğinde ve 17 medya kuruluşunca yürütülen araştırmada, İsrail merkezli NSO Grup'a ait casus yazılım Pegasus'un, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı iddia edilmişti.

Afrika'dan Avrupa'ya en az 10 ülke hükümetinin NSO Grup'un müşterisi olduğu ve casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunulmuştu.

İddiaya göre, dünya genelinde 50 binden fazla telefon numarası, bu casus yazılım tarafından izlemeye alındı.

NSO Grup ise hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, "terörizm ve ciddi suçlarla mücadele etmelerine yardımcı olmak için ülkelere ya da kolluk kuvvetlerine teknoloji hizmeti verdiğini" ileri sürüyor.

Sosyal iletişim ağı WhatsApp da NSO Grup hakkında, şirketin mesajlaşma hizmetini geniş kapsamlı casusluk için kullandığını, 20 ülkede aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den fazla kişiyi izlediğini öne sürerek dava açmıştı.

Bir cep telefonunu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

ABD NSO'yu kara listeye almış, Apple da NSO'ya dava açmıştı

ABD yönetimi, 3 Kasım'da aralarında İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Grup ve Candiru'nun da olduğu 4 şirketi, yabancı ülkelere casus yazılım sattıkları gerekçesiyle kara listeye almıştı.

Apple ise 24 Kasım'da Pegasus'a dava açmış ve kullanıcılarını geliştirdiği Pegasus casus yazılımıyla hedef alan NSO Grup'a karşı hukuki mücadele başlatmanın yanı sıra şirketi, Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, Pegasus, İsrail, Apple, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de 'Pegasus' skandalından sonra siber sistemlerin ihracatına denetim arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de "Pegasus" skandalından sonra siber sistemlerin ihracatına denetim arttı - Son Dakika
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