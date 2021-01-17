İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi - Son Dakika

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi

17.01.2021 17:02
İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi, System.String[]

İsrail'de yeni koronavirüs salgınına karşı toplu aşılama devam ederken, Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi. Aşının ilk dozu 2 milyondan fazla, ikinci dozu ise 200 binden fazla kişiye uygulandı.

İsrail basınına göre; 13 İsrail vatandaşı,Pfizer/BioNTech şirketinin koronavirüs aşısının ilk dozundan sonra fasiyal sinir (beyinden çıkıp yüz kaslarına giden sinir) felci yaşadı.

Haberde, "Bakanlığın verilerine göre en az 13 kişi parezi semptomları geliştirdi, ancak sağlık sisteminin içindeki doktorlar bu tür vakaların sayısının uygulamada daha fazla olduğuna inanıyor" ifadeleri kullanıldı.

"28 SAAT BOYUNCA DEVAM ETTİ"

Aşıyı yaptıranların arasından bir kişi, aşı uygulamasından birkaç dakika sonra çenesinde ve ağızında garip hisler oluştuğunu anlattı:

"En az 28 saat boyunca bu şekilde devam etti. Tamamen yok olduğunu söyleyemem, ancak bunun dışında başka herhangi bir ağrı hissetmiyorum."

BAKANLIK, SEMPTOM GELİŞTİRENLERİN İYİLEŞİNCEYE KADAR İKİNCİ AŞIYI OLMAMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Sağlık Bakanlığı, ilk dozun uygulanmasından sonra parezi semptomları geliştirenlerin, iyileşinceye kadar ikinci aşıyı ertelemeleri gerektiğini açıkladı. Bununla birlikte doktorlar, bu gibi durumlarda ikinci dozu vermenin mantıklı olup olmayacağından şüphe ediyor.

İLK DOZ AŞI, İKİ MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE UYGULANDI

İsrail'de Kovid-19 aşılaması 20 Aralık'ta başlamış, aşının ikinci dozu 10 Ocak'ta uygulanmaya başlanmıştı. İlk aşamada sağlık çalışanları, tıp öğrencileri, geriatri personeli ve devlet görevlileri herkese örnek olması için aşılanmıştı, ikinci aşamada ise 60 yaş üzerinde olan risk grubundaki kişilere aşı vurulmaya başlandı. Aşının ilk dozu 2 milyondan fazla, ikinci dozu ise 200 binden fazla kişiye uygulandı.

İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi

Pfizer, İsrail, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'de Pfizer/BioNTech aşısı yaptıran 13 kişi yüz felci geçirdi - Son Dakika Dünya


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