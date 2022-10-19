Son dakika haberi... İsrail'de polislere silahlı saldırı suçlamasıyla 8 Ekim'den beri aranan Filistinli öldürüldü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... İsrail'de polislere silahlı saldırı suçlamasıyla 8 Ekim'den beri aranan Filistinli öldürüldü (2)

19.10.2022 22:34

Gelen son dakika haberine göre İsrail polisi, bir polisin öldüğü silahlı saldırı gerekçesiyle aradığı Filistinli Udey Temimi'nin, yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail polisi, bir polisin öldüğü silahlı saldırı gerekçesiyle aradığı Filistinli Udey Temimi'nin, yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin girişinde düzenlediği bir başka saldırı sırasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Maale Adumim yasa dışı Yahudi yerleşim birimi girişinde düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Maale Adumim'de etkisiz hale getirilen saldırganın, 8 Ekim'de Doğu Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı girişinde düzenlenen, bir polisin öldüğü, birinin de ağır yaralandığı saldırının faili 22 yaşındaki Udey Temimi olduğu belirtildi.

Öte yandan Maale Adumim'in girişindeki saldırıda bir güvenlik görevlisinin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail basınında ise öldürülen Temimi'nin üzerinde el bombası bulunduğu aktarıldı.

Başbakan Lapid'in güvenlik birimlerine övgüsü sosyal medyada eleştirildi

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 gündür aranan Temimi'nin öldürülmesinin ardından güvenlik güçlerine övgü mesajı yayımladı.

Lapid, ordu, polis ve İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) Temimi'yi etkisiz hale getirdikleri için teşekkür etti.

Sosyal medya kullanıcıları ise Başbakan'a, "Temimi'yi resmi güvenlik güçlerinin değil yerleşim birimi girişindeki güvenlik görevlilerinin etkisiz hale getirdiğini buna karşın güvenlik birimlerinin 11 gündür başarısız bir insan avı yürüttüğü" eleştirisini yöneltti.

İsrail 8 Ekim'den bu yana arıyordu

Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında 8 Ekim Cumartesi akşamı İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail güvenlik birimleri, 8 Ekim'den itibaren Temimi'yi yakalamak için insan avı başlatmış, onlarca Filistinliyi gözaltına almış Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kurmuş, kentin üzerinde insansız hava araçları uçurmuştu.

Şuafat Mülteci Kampı'nın giriş-çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, kampa sık sık baskınlar düzenleyerek, sokakları savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla gösteriler düzenlemiş, çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış, okullarda eğitime ara verilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü Filistin: Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail ihlalleri, Filistinlilere topyekun savaş ilanıdır Filistin: Kudüs ve Batı Şeria'daki İsrail ihlalleri, Filistinlilere topyekun savaş ilanıdır

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İsrail'de polislere silahlı saldırı suçlamasıyla 8 Ekim'den beri aranan Filistinli öldürüldü (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:11 Okan Buruk'a canlı yayında büyük sürpriz! Oğlu, elinde pasta ile geldi
23:50 Sakarya'da bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı! Korkunç kaza kameralara yansıdı
23:52 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kariyeri çocuk yapmak" sözlerine tepki: 20 yılda en utanç verici 27 saniye
23:48 Galatasaray-Kastamonuspor karşılaşmasının yorumcusu Ahmet Akcan canlı yayında söyledikleriyle dalga konusu oldu
23:16 Oğlu Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti, eski futbolcu tribünde gözyaşlarını zor tuttu
23:13 Merkez bankasının 10. faiz kararı bugün açıklanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti, ekonomistler de aynı düşüncede
23:10 Eylül ayında yapılan 13 seçim anketinin ortalaması ortaya çıktı! Sonuç AK Parti ve MHP'yi memnun etmeyecek
23:01 İYİ Partili vekilden dikkat çeken cumhurbaşkanı adaylığı sözleri: Türk milletinin gönlünde yatan, Akşener'in aday olmasıdır
22:51 Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti
18:47 Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Aile hekimleri vatandaşlara ücretsiz kanser taraması yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 04:47:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... İsrail'de polislere silahlı saldırı suçlamasıyla 8 Ekim'den beri aranan Filistinli öldürüldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement