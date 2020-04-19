İsrail'de Sağlık Bakanlığının

İsrail Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması durumunda, "bedensel ve zihinsel engelliler ile ağır kronik hastalığı bulunanların solunum cihazlarından en son faydalandırılacak kişiler olması" yönündeki kararlarını içeren belgesi ortaya çıktı.

İsrail Kanal 13 Televizyonu, Kovid-19 hastalarının solunum cihazına bağlanması gerektiği durumlarda kimlere öncelik verileceğiyle ilgili Sağlık Bakanlığına ait belgeyi yayımladı.

Söz konusu belgede, kendi ihtiyaçlarını tek başlarına gideremeyecek düzeyde bedensel ve zihinsel engelliler, kalp, akciğer, karaciğer, böbrek hastaları ve sinir sisteminde bozukluk olanlar, psikolojik travma geçirenler, tedavisi olmayan hastalığı veya bunamadan muzdarip olanlar, ölüm döşeğindekiler ile Kovid-19'dan kurtulma şansı yüzde 20'den az olanların solunum cihazından en son faydalandırılacağı belirtildi.

Buna karşın, bu cihazlardan öncelikli olarak faydalandırılacak kişiler, "enfekte olmadan önce hayati organları tam kapasite çalışanlar, engelli yüzdesi düşük olanlar, hafif hastalıkları veya sadece bir organında rahatsızlığı bulunanlar ve virüsten kurtulma olasılığı yüzde 80'den fazla olanlar" şeklinde sıralandı.

Sağlık Bakanlığının belgesi, engellilere yönelik ayrımcılık içeriyor

Kanalın haberine göre, Adalet Bakanlığına bağlı Engelliler İçin Eşit Haklar Komisyonu, Sağlık Bakanlığının belgesinin engellilere yönelik "ciddi ayrımcılık" içerdiğini ifade etti.

"Belgenin İsrail'i, engelli bireyler için eşitlik ilkesiyle alakalı her konuda gerilettiğine dikkati çeken" Komisyon, söz konusu belgenin, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2006'da kabul ettiği Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'ye ve Engelli Bireyler İçin Eşitlik Kanunu'na aykırı olduğu kaydedildi.

Engelli derneklerinden Sağlık Bakanlığına tepki

İsrail'deki engelli dernekleri ise konuyla ilgili yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının kararında acilen değişiklik yapılmasını istedi.

Açıklamada, " Hükümet, devlet hazinesine para getirme kıstaslarını taşımayanları gözden çıkarıyor. Hayatı boyunca İsrail'e hizmet etmiş ve engelli hale gelmiş kişilerin marjinalleştirilmesi ve ikinci derece vatandaş muamelesi görmesi mümkün değil." ifadesi kullanıldı.