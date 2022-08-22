İsrail'de sahibinden kaçan boğa bankaya girdi

Bir süre sonra sahibinin boğayı yakaladığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail 'de sahibinden kaçan bir boğa, çevredekilerin yakalamaya çalışması üzerine bir banka şubesine girdi.

Kaynak: AA

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