İsrail'de yapılan genel seçimde Netanyahu liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kuracak çoğunluğa erişti - Son Dakika
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İsrail'de yapılan genel seçimde Netanyahu liderliğindeki sağ ittifak, hükümeti kuracak çoğunluğa erişti

02.11.2022 01:03

Genel seçime giden İsrail'de yayınlanan sandık çıkış anketlerine göre eski başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok, 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığı ifade edildi.

Ülkede son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı.

NETANYAHU'NUN PARTİSİ BİRİNCİ ÇIKTI

Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı. Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu.

NETANYAHU BLOKU HÜKÜMET İÇİN YETERLİ ÇOĞUNLUĞU ELDE ETTİ

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı. Buna karşın Lapid öncülüğündeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.

Lapid blokundaki, İsrail Evimiz, soldaki İşçi Partisi ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise 4 milletvekili elde etti. Sandık çıkış anketine göre, Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'ndaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaştı.

FİLİSTİNLİLERİN PARTİSİ 4 SANDALYE ELDE ETTİ

İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 4 sandalye elde etti. Anketlere göre, Arap partisi Beled ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in partisi seçimde barajın altında kaldı.

İsrail'de yakında açıklanacak resmi sonuçlarda Mecliste elde edilecek bir ya da iki sandalyenin Netanyahu aleyhine değişmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesinin tehlikeye girebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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