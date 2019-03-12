Son Dakika Haberleri: İsrail'de Şarkı Söyleyen Tunuslu Sanatçıya "Sendikadan İhraç" Cezası

İsrail'de Şarkı Söyleyen Tunuslu Sanatçıya "Sendikadan İhraç" Cezası

1 saat önce

Tunus Müzik Sendikası, şarkıcı Muhsin Şerif'i, "Tunus'un ve Arap dünyasının Filistin davasına koşulsuz bağlılığını İsrail'de birkaç kez şarkı söyleyerek hiçe saydığı" gerekçesiyle sendikadan ve ulusal müzisyenler listesinden çıkardı.

İsrail'de Şarkı Söyleyen Tunuslu Sanatçıya
Tunus Müzik Sendikası, şarkıcı Muhsin Şerif'i, "Tunus'un ve Arap dünyasının Filistin davasına koşulsuz bağlılığını İsrail'de birkaç kez şarkı söyleyerek hiçe saydığı" gerekçesiyle sendikadan ve ulusal müzisyenler listesinden çıkardı.

Tunus Müzik Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Tunuslu Şarkıcı Muhsin Şerif'in, İsrail'de verdiği konserlerle Tunus'un ve Arap dünyasının Filistin davasına bağlılığını hiçe saydığı belirtilerek, İsrail ile dostça ve mesleki ilişki kurduğu gerekçesiyle ülkedeki şarkıcılar listesinden çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tunus'ta Kültür Bakanlığı dahil ilgili tüm muhatapların bu yönde uyarıldığı belirtilerek, Şerif'in ülke içinde "albüm kaydı, konser, eğlence" gibi müzikle ilgili bir faaliyet göstermesinin yasa dışı olduğu, böyle bir durumda konunun mahkemeye taşınacağı kaydedildi.

Tunus Müzik Sendikası Genel Sekreteri Mikdad Suheyli ve Şerif arasında, geçen haftalarda katıldıkları bir televizyon programında sert tartışmalar yaşanmıştı.

Şerif, son olarak Ocak 2019'da İsrail'de bir konser vermişti.

Muhsin Şerif'in 2010 yılında İsrail'de verdiği bir konserde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya lakabıyla hitap ederek Arapça "Çok yaşa Bibi" dediği anlar kameralara yansımıştı. Bu ifadeler, Tunus kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in geçmişte sınır ötesi hava ve kara operasyonu düzenlediği Tunus'un, İsrail ile hiçbir resmi ve diplomatik ilişkisi bulunmuyor.

Bunun yanı sıra, Tunus kamuoyunda, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinin ceza kapsamına alınmasını öngören yasa tasarısı konusu sık sık gündeme geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Tunus, İsrail, Güncel
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