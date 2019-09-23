İsrail'de seçim belirsizliği sürüyor

İsrail 'de geçen hafta yapılan genel seçimleri, Netanyahu ve Gantz başa baş tamamladı ve iki lider de hükümet kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Henüz kimseye hükümet kurma görevi vermeyen İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin , Binyamin Netanyahu ve Benny Gantz'ı toplantıya davet etti.

İsrail'de bu yıl içinde iki kez genel seçim yapıldı. Nisan'daki seçimlerin ardından yapılan koalisyon görüşmelerinde sonuç alınamadı ve Eylül ayında tekrardan seçime gidildi. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, yeni hükümette Netanyahu ve Gantz'ın işbirliği içinde kurması gerektiğini belirtirken, tekrardan genel seçim olmaması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Rivlin, Netanyahu'nun Likud Partisi ve Gantz'ın Mavi ve Beyaz İttifakı'nın birlik hükümeti kurması gerektiğini zorlarken, kimin başbakan olacağı ve başka hangi partilerin koalisyonda yer alacağı belirsizliği devam ediyor. Cumhurbaşkanı Rivlin, Netanyahu ve Gantz'ı toplantıya davet etti ve iki liderle görüş alışverişinde bulunacağını açıkladı.

"İSRAİL İÇİN İYİ VE GENİŞ BİR HÜKÜMET KURABİLİRİZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail için en iyi formülün Gantz'la birlikte çalışmak olduğunu ifade ederek, "Kurulabilecek tek hükümet, benim ve Gantz'ın arasında kurulacak geniş bir birlik hükümeti. Böyle bir hükümeti kurmanın tek yolu oturup konuşmaktır. Boykot olmadan birliğe ulaşabiliriz. Açık bir yüreklilikle masaya oturursak İsrail için iyi ve geniş bir hükümet kurabiliriz. İnsanların bizden beklentileri bu yöndedir" diye konuştu.

ARAP MİLLETVEKİLLERİNDEN GANTZ'A DESTEK

İsrail'de geçen hafta yapılan seçimlerde 13 milletvekili çıkaran Ortak Arap Bloku, Binyamin Netanyahu'nun tekrardan Başbakan olmasını engellemek için Mavi ve Beyaz İttifakı lideri eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'a destek verme kararı aldı. Arap Bloku lideri Aymen Odeh, blokun önceliğinin Netanyahu'nun tekrardan Başbakan olmasını engellemek olduğunu ifade etti.