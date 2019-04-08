Son Dakika Haberleri: İsrail'de Seçim Günü Batı Şeria ve Gazze'de Geçişler Kapatılacak

İsrail'de Seçim Günü Batı Şeria ve Gazze'de Geçişler Kapatılacak

8 dakika önce

İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.

İsrail'de Seçim Günü Batı Şeria ve Gazze'de Geçişler Kapatılacak, System.String[]
İsrail'de 9 Nisan'da yapılacak genel seçimler nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'ye tüm giriş çıkışların kapatılacağı bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 9 Nisan'da yapılacak genel seçimlerin güvenliği ve siyasi talimatlar gereği, pazartesi gece yarısından itibaren salı gece yarısına kadar Batı Şeria'daki bölgeler ve Gazze Şeridi'nin geçiş noktalarının kapsamlı olarak giriş çıkışlara kapatılacağı belirtildi.

Geçiş noktalarının salı gece yarısı açılacağı kaydedildi.

Söz konusu kapatma işlemine göre Gazze'deki Kerem Ebu Salim ve Erez sınır kapıları kapatılırken, Batı Şeria'dan İsrail'e çalışmak maksadıyla geçen Filistinlilerin geçiş izinleri işlemi durduruluyor. Ayrıca, İsrail Yahudi yerleşim bölgeleri yakınından geçen caddeler de trafiğe kapatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:49 Kaynak: AA

Gazze, Batı Şeria, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özcan Deniz İsrail'de Verdiği Konserden 1 Milyon TL Kazandı Ömer Çelik'ten Çok Sert Netanyahu Açıklaması: Dur Deme Vakti Gelmiştir Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 01:57:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'de Seçim Günü Batı Şeria ve Gazze'de Geçişler Kapatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]