İsrail'de seçim öncesi, Şeyh Cerrah'ta "yerleşimci şiddetinin" artmasından endişe ediliyor - Son Dakika
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İsrail'de seçim öncesi, Şeyh Cerrah'ta "yerleşimci şiddetinin" artmasından endişe ediliyor

17.10.2022 20:11
İsrail'de seçim öncesi, Şeyh Cerrah'ta "yerleşimci şiddetinin" artmasından endişe ediliyor

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler yaklaşırken, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artmasından endişe ediliyor.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak genel seçimler yaklaşırken, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere yönelik, fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artmasından endişe ediliyor.

İsrail parlamentosundaki Arap Milletvekili Ahmed et-Tıybi, İsrail makamları tarafından evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bulunan ve sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalan mahalleyi ziyaret etti.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tıybi, "Buradaki insanlar, zorla yerinden edilmenin yanı sıra, evlerinin taşlı saldıra uğraması ve hatta öldürmekle tehdit edilmek gibi evlerine yönelik doğrudan ve sürekli bir tehdidin varlığından bahsediyorlar." dedi.

Mescid-i Aksa baskınları gibi provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir'in ve yerleşimci grupların, bu saldırıları artırmak için yaklaşın seçimleri istismar ettiklerini ifade eden Tıybi, seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümette Ben Gvir'in olmayacağını umduklarını dile getirerek, "Çünkü faşizm İsrail toplumunda merkezi bir eğilim haline geldi." dedi.

Tıybi Şeyh Cerrah sakini Filistinlilerle dayanışmaya devam edeceklerini vurgulayarak,"Yıllardır yanlarında olduğumuz gibi, Şeyh Cerrah halkıyla dayanışmak için burada bir aradayız. Her zaman birlikte olduk ve birlikte olmaya devam edeceğiz."? diye konuştu.

Aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisinden Milletvekili Ben-Gvir, yerleşimcilerin Şeyh Cerrah mahallesindeki sakinlere yönelik baskın ve saldırılarına öncülük ediyor.

Ben-Gvir, son olarak 14 Ekim'de akşam saatlerinde bazı yerleşimcilerle mahalleye baskın düzenlemişti.

Sosyal medyaya yansıyan ve tepki çeken görüntülerde, mahalle sakinlerinin baskına tepki göstermesi üzerine Ben-Gvir'in silahını çekerek tehditler savurduğu görülmüştü.

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Kaynak: AA

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de seçim öncesi, Şeyh Cerrah'ta 'yerleşimci şiddetinin' artmasından endişe ediliyor - Son Dakika

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