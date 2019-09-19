Son Dakika Haberleri: İsrail'de seçim sonuçları ve olası koalisyon senaryoları: Bundan sonra ne olacak
Son Dakika Dünya Haber

İsrail'de seçim sonuçları ve olası koalisyon senaryoları: Bundan sonra ne olacak

1 saat önce

İsrail'de son altı ay içerisinde iki kez tekrarlanan ancak her iki seçimde de salt çoğunluğu sağlayamayan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, görevde kalıp kalamayacağını görmek için günler hatta haftalarca beklemek durumunda.

İsrail'de seçim sonuçları ve olası koalisyon senaryoları: Bundan sonra ne olacak, System.String[]

İsrail'de son altı ay içerisinde iki kez tekrarlanan ancak her iki seçimde de salt çoğunluğu sağlayamayan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, görevde kalıp kalamayacağını görmek için günler hatta haftalarca beklemek durumunda.


Zira 17 Eylül'de yinelenen erken genel seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamaması koalisyon senaryolarını yeniden gündeme getirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

İsrail, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi
Ailesi el ilanlarıyla sokak sokak gezerek Derya'yı arıyor ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 08:34:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'de seçim sonuçları ve olası koalisyon senaryoları: Bundan sonra ne olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]