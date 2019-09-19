İsrail'de seçim sonuçları ve olası koalisyon senaryoları: Bundan sonra ne olacak

İsrail'de son altı ay içerisinde iki kez tekrarlanan ancak her iki seçimde de salt çoğunluğu sağlayamayan mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu, görevde kalıp kalamayacağını görmek için günler hatta haftalarca beklemek durumunda.



Zira 17 Eylül'de yinelenen erken genel seçimde hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli milletvekili sayısına ulaşamaması koalisyon senaryolarını yeniden gündeme getirdi.