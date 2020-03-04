İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı - Son Dakika
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İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı

6 saat önce

Son 1 yıl içinde 3'üncü kez seçime giden İsrail'de resmi olmayan ve sayılan yüzde 99 oy sonuçlarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud seçimleri önde tamamladı.

İsrail'de seçimi Netanyahu'nun partisi önde tamamladı, System.String[]

Son 1 yıl içinde 3'üncü kez seçime giden İsrail'de resmi olmayan ve sayılan yüzde 99 oy sonuçlarına göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud seçimleri önde tamamladı.

Milletvekilliği seçimleri için sandık başına giden İsrail'de seçmenlerin oylarının yaklaşık yüzde 99'unun sayılmasıyla Başbakan Binyamin Netanyahu, 36 koltuk elde ederek seçimi önce tamamladı. Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı ise 33 koltuk elde etti. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 15 milletvekili meclise gönderdi. İsrail Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi ise 7 milletvekili çıkardı.

Ülkede geçtiğimiz yıl ilki 9 Nisan'da, ikincisi 17 Eylül'de olmak üzere iki kez seçim yapılmış, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, hükümeti kurmak için gerekli sayıya ulaşamamıştı. Koalisyon çabalarının da sonuç vermemesinin ardından 3'üncü kez seçime gidilmişti.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu'nun rüşvet, dolandırıcılık ve güvenin ihlali suçlamalarıyla 17 Mart'ta yargılanmasına başlanacak.

(İHA)

Milletvekili, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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