İsrail'de seçimler öncesi düzenlenen Netanyahu karşıtı gösteriye binlerce kişi katıldı - Son Dakika

Ülkede 23 Mart'ta 6,3 milyondan fazla seçmen, 2 yıl içinde 4. kez erken seçimler kapsamında sandık başına gidecek.

İsrail'de muhalifler, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs sürecini iyi yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu'nun istifası için 39 haftadır gösteri düzenliyor.

İsrail'de salı günü yapılacak seçim öncesi gösteriye katılımın yoğun olması dikkati çekti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapattı.

"Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyen ve maskeler takan göstericiler, sık sık Netanyahu karşıtı sloganlar attı.

İsrail 'de 23 Mart 'ta yapılacak seçimler öncesi binlerce kişinin katılımıyla Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenlendi.

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