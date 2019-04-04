İsrail'de Seçimler Siber Tehdit Altında

İsrailli uzmanlar, ülkedeki seçimler öncesi siber tehdit konusunda uyardı.
İsrail hafta sonu yapılacak seçimlere hazırlanırken, uzmanlar seçimlerin diğer ülkelerde siyasal süreci bozan siber saldırılara açık olduğu konusunda uyardı. Başbakan Benjamin Netanyahu
, seçime müdahaleyle mücadele konusunda kendilerinden daha iyi hazırlanan bir ülke olmadığını söyledi. Ancak İsrail'in gelişen teknoloji sektörüne ve yere göğe sığdırılamayan güvenlik uygulamalarına rağmen uzmanlar, yasaların eski olduğunu ve Netanyahu hükümetinin siber tehditleri öncelikli hale getirmediğini dile getiriyor. Siber saldırılar, İsrail Güvenlik Ajansı Shin Bet'in direktörünün bir gücün 9 Nisan seçimlerini aksatmaya çalıştığını söylediği Ocak ayında daha da artmaya başladı. Şüpheler, ABD
'nin 2016 başkanlık yarışında ve Brexit referandumunda siber taciz iddiasıyla gündeme gelen Rus ajanlar üzerinde yoğunlaştı. İran
ajanları da şüpheliler arasında
İran ajanlarının ise seçimlerde Netenyahu'ya meydan okuyan eski general Benny Gantz'ın cep telefonunu hacklediği belirtildi. Olayın Gantz'ın seçim yarışına katılmasından aylar önce gerçekleşmesine rağmen bu skandal, Gantz'ın kampanyasının güvenliğini tehdit etti.
Siber güvenlik firması ClearSky'nin CEO
'su Boaz Dolev, İranlı operatörlerin son beş yılda telefon dinleme becerilerini geliştirdiklerini ve İsrail'in kıdemli ordu görevlilerinin neredeyse tamamını hedef aldıklarını söyledi. Dolev, ayrıca İsrail'in Filistin
'in önderliğindeki boykot hareketini destekleyen ve bu yılki oylamaya denk gelecek yıllık saldırı dalgasını başlatan korsanların hedefi olduğunu söyledi.
En büyük tehdit içeriden geliyor
Ancak birçok uzman, en büyük tehdidin içeriden geldiğini dile getirdi. İsrail İnternet Derneği Başkanı Karine Nahon, asıl tehlikenin sosyal medyada yanlış bilgi yayan İsrailli siyasetçilerden ve destekçilerinden geldiğini belirtti.
Pazartesi günü Büyük Botlar Projesi olarak bilinen İsrailli bir grup, Netenyahu'yu destekleyen ve rakiplerini karalamaya çalışan bazıları gerçek kişiler tarafından kullanılan sahte ve otomatik sosyal medya hesapları ağı olduğunu açıkladı.
Araştırmacı Noam Rotem, sahte haberler yayan hesapların İsrail'in seçim bütünlüğüne en büyük ve karmaşık tehdidi oluşturduğunu belirtti. Araştırmacılar, sosyal medya hesapları ağı ile Netanyahu ya da Likud Partisi arasında doğrudan bir bağlantı bulamadıklarını söyledi. Ancak geçmişte tartışmalı sosyal medya etkinliği nedeniyle başını belaya sokan Netanyahu'nun oğlu Yair, ağın yayınlarını sıkça beğenmişti.
İsrailli eleştirmenler, son yıllarda seçimlerin güvenliği konusunda hükümetin gerekli önlemleri alamadığını belirtti. İsrail'de 1959'da kabul edilen siyasi kampanyaları düzenleyen ana yasa, TV
ve radyolar için hazırlandı. - KUDÜS