İsrail'de silah ruhsatı başvuruları üç ayda altı kat arttı - Son Dakika
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İsrail'de silah ruhsatı başvuruları üç ayda altı kat arttı

31.05.2022 19:06
İsrail'de silah ruhsatı başvuruları üç ayda altı kat arttı

İsrail'de mart ayından itibaren silah ruhsatı başvurularının yüzde 600 arttığı ve 141 bin İsraillinin ruhsatlı silah sahibi olduğu bildirildi.

İsrail'de mart ayından itibaren silah ruhsatı başvurularının yüzde 600 arttığı ve 141 bin İsraillinin ruhsatlı silah sahibi olduğu bildirildi.

İsrail parlamentosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kamu Güvenlik Bakanlığı Ateşli Silahlar Ruhsat Bölümü Başkanı Yisrael Avisar, İsrail Parlamentosu İç Güvenlik Komitesinde katıldığı bir oturumda, 141 bin 646 İsrailli sivilin "öz savunma amaçlı" 150 bin 15 ateşli silah ruhsatı bulunduğu bilgisini paylaştı.

Aynı oturumda konuşan Kamu Güvenlik Bakanlığı Ateşli Silahlar Bölümü yetkilisi de "Geçen marttan mayısa kadar ateşli silah ruhsatı başvuruları 29 bin 698'e kadar çıktı. Yüzde 600'lük bir talep artışı var." dedi.

İsrail içinde mart-nisan döneminde gerçekleştirilen silahlı saldırıların ardından Başbakan Naftali Bennett, silah ruhsatı bulunan İsraillilere seslenerek "şimdi silahlarını yanlarında taşımanın tam zamanı" olduğunu söylemişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Silah, Kamu, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de silah ruhsatı başvuruları üç ayda altı kat arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de silah ruhsatı başvuruları üç ayda altı kat arttı - Son Dakika
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