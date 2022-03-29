İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü - Son Dakika

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- İsrail'de silahlı saldırı: 5 ölü

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak'da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'de bir hafta içinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi. Başkent Tel Aviv'in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Silahlı saldırganın akıbeti henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, olay yerinde bir kişinin gözaltına alındığı fakat saldırıya karışıp karışmadığının belli olmadığı aktarıldı.

Başbakan Naftali Bennett'in, saldırı ile ilgili yerel saatle 22.00'da savunma yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan İsrail'in Hadera kentinde 27 Mart'ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlemiş, saldırıda, 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.