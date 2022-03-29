İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü

29.03.2022 20:55
İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail Ordu Radyosundan yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail polisinden yapılan açıklamada da güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada şüpheli veya kurbanların kimliğine ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail'de üst üste silahlı saldırılar

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.???????

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü
İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü
İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü

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Tel Aviv, Saldırı, İsrail, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'de silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi öldü - Son Dakika
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