Son Dakika Haberleri: İsrail'de Siren Sesleri

İsrail'de Siren Sesleri

21 dakika önce

İsrail'in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi.

İsrail'de Siren Sesleri, System.String[]
İsrail'in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri, füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine dün erken saatlerde Filistin'den roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırının ardından Gazze şehir merkezine ve Hamas mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Tel Aviv, Filistin, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Şarkıcı Della Miles'ten Filistin'e Destek Mesajı Mısır Arabulucu Oldu Gazze'de Ateşkes Sağlandı ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var Galatasaray'ın Eski Oyuncusu Gabriel Tamas Tutuklandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:47:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail'de Siren Sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]