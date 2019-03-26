İsrail'de Siren Sesleri
21 dakika önce
İsrail'in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi.
İsrail
'in güneyinde füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiği belirtildi. İsrail Silahlı Kuvvetleri, füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. İsrail'in başkenti Tel Aviv
yakınlarındaki Mişmeret bölgesine dün erken saatlerde Filistin
'den roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırının ardından Gazze
şehir merkezine ve Hamas
mevzilerine hava saldırısı düzenlemişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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