İsrail'de siyasi çıkmaz: Hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi
15 dakika önce
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için hükümeti kurma görevini Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu'ya verdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için hükümeti kurma görevini Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu'ya verdi.
Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak başarısız olunması durumunda süre 14 gün daha uzatılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:00
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