Son Dakika Haberleri: İsrail'de siyasi çıkmaz: Hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi
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İsrail'de siyasi çıkmaz: Hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

15 dakika önce

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için hükümeti kurma görevini Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu'ya verdi.

İsrail'de siyasi çıkmaz: Hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi, System.String[]

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimin ardından yaşanan siyasi çıkmazı aşmak için hükümeti kurma görevini Likud Partisi lideri Benyamin Netanyahu'ya verdi.


Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Ancak başarısız olunması durumunda süre 14 gün daha uzatılabiliyor.

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Reuven Rivlin, Cumhurbaşkanı, İsrail, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:00 
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