İsrail'de siyasi kriz sürüyor - Son Dakika

İsrail'de yeniden seçime gidilebilmesi için meclisin feshedilmesini öngören tasarı, İsrail Meclisi Knesset'e yapılan ilk oturumda onaylandı.

İsrail Meclisi Knesset genel kurulunda yapılan ilk oylamada meclisin feshedilmesini öngören tasarı onaylandı. Genel oturumda bu gece yarısına kadar 4 oturumunda gerçekleştirilen oylamalardan geçmesi gereken tasarının onaylanması halinde erken seçimin 2 Mart 2020'de yapılacağı ifade edildi. Siyasi krizin, hükümeti felç eden siyasi bir çıkmaza yol açtığı belirtilirken, çok sayıda İsrail vatandaşının demokratik sürece duyduğu güveni azalttığı ifade edildi. Ayrıca yeniden bir seçim kampanyasının İsrail ekonomisine milyarlarca zarar vereceği de kaydedildi.

Meclisin feshedilmesini öngören tasarı tüm oylamalardan geçip İsrail'de yeniden seçime gidilirse, ülkede 1 yılda 3 kez seçim yapılmış olacak.

Koalisyon çabaları sonuç vermemişti

Eylül seçimlerinin ardından hem Başbakan Binyamin Netanyahu hem de rakibi Benny Gantz, şu ana kadar tek başına hükümet koalisyonu kurma konusunda başarısız olmuştu. Her iki lider de koalisyon anlaşması için taleplerinden ödün vermek istememişti.

İsrail'de hükümet krizi aylardır sürüyor

Öte yandan İsrail'de 17 Eylül'de yapılan son seçimi Benny Gantz'ın partisi çok az farkla önde tamamlayınca Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ikinci olmuştu. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimlerin ardından Netanyahu'yu koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirirken, Netanyahu yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti. Netanyahu'nun hükümeti kuramaması sonrasında Cumhurbaşkanı Rivlin, bu kez görevi Gantz'a vermiş, ancak o da koalisyon hükümetini kuramamıştı. Son olarak Cumhurbaşkanı Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

(İHA)