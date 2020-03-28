İsrail'de son 24 saatte 425 yeni Korona virüs vakası doğrulandı - Son Dakika

İsrail Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 425 yeni Korona virüs vakasının kaydedildiğini duyurdu.

Çin'in Wuhan, kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan korona virüs vakaları hızla artıyor. İsrail'de son 24 saat içerisinde 425 yeni korona virüs vakası tespit edildiği açıklandı. İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede yeni vakalar dahil olmak üzere korona virüs nedeniyle ülkede toplam 3 bin 460 vaka olduğunu, ölü sayısının ise 12'ye yükseldiğini belirtti. Sağlık bakanı vakaların 50'sinin ise kritik durumda olduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, virüs bulaşmış kişilerin sayısı artmaya devam ederse sert tedbirler almak zorunda kalacağını söyledi.

(İHA)