İsrail'de son 24 saatte 7 bin 668 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Karantina ve aşılamaya rağmen günlük vaka sayılarının yüksek seyrettiği İsrail'de 7 bin 668 kişi daha yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 609'a çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede vaka sayısı ise 7 bin 668 artışla 624 bin 104'e yükseldi.

Hastalardan 1132'sinin durumunun ağır olduğu, 543 bin 164 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

İkinci doz aşı yapılanların sayısı 1,5 milyona yaklaştı

Öte yandan ülkede 2 milyon 849 bin 353 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 497 bin 681 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle 27 Aralık 2020'de üçüncü kez karantina ilan eden İsrail, 8 Ocak'tan itibaren de karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Bu kapsamda 21 Ocak'ta sona ermesi planlanan karantina ay sonuna kadar uzatılmıştı.