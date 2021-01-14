İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi

14.01.2021 14:13
İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 56 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 826'ya çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 388 artışla 522 bin 974'e yükseldi.

Hastalardan 1063'ünün durumunun ağır olduğu, 444 bin 148 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede Kovid-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.

Aktif vaka sayısında artış devam ediyor

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 78 bin 826'ya çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Karantina, Aralık, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail'de son 24 saatte 9 bin 388 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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